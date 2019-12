Scoperto mentre ruba ferro nell’ex materassificio a Battipaglia. Arrestato 33enne serbo

Gli agenti della Polizia Locale di Battipaglia oggi pomeriggio, dopo la segnalazione di un consigliere comunale, hanno sorpreso un uomo intento a rubare materiale ferroso all’interno dell’ex materassificio in via Catania.

Alla vista degli agenti l’uomo ha provato a fuggire, ma la solerzia dei poliziotti non gli ha lasciato scampo.

Si tratta di un 33enne di nazionalità serba e residente a Battipaglia, che è stato arrestato in flagranza di reato.

“La nostra Polizia Municipale contribuisce a rendere sicuro il territorio e ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini” ha dichiarato il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, in seguito all’arresto messo in atto dagli agenti della Municipale.

– Chiara Di Miele –