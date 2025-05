Dopo l’emozione suscitata l’anno scorso dal ritrovamento del primo nido di Cicogna Nera nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la ricerca è proseguita con passione.

“Grazie alle sue attente osservazioni passate e con la fidata cartina alla mano, Beatrice Bigu ha continuato il monitoraggio nel nostro territorio e quest’anno ha scovato un altro nido di questa magnifica specie – ha fatto sapere l’Ente Parco -. Non si può non condividere la grande gioia che si prova nell’apprendere del ritrovamento di un animale così raro ed elusivo, nonostante le sue dimensioni. E ancor più sentita è la tenerezza nel vedere un piccolo raggio di vita come ‘Giacomino’ affacciarsi già retto e spavaldo alla vita”.

A testimoniare il lieto evento sono state le osservazioni della fotografa che ha attentamente seguito le orme del raro esemplare fino a scovarne il nido insieme al suo appassionato collega Diego Errico: “Ringraziamo vivamente Beatrice – prosegue l’Ente Parco – per la sua dedizione e per averci regalato questa meravigliosa notizia e l’immagine di speranza che rappresenta”.

Questa eccezionale scoperta conferma ancora una volta il valore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni come rifugio fondamentale per la biodiversità e habitat cruciale per specie di grande pregio naturalistico come la Cicogna Nera.