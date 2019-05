Scoperti mentre confezionano dosi di cocaina in un opificio. Arrestati due uomini di Campagna

Nella notte i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Eboli e della Stazione di Campagna, diretti dal Capitano Luca Geminale, hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina il 40enne M.C. e il 26enne G.P., entrambi di Campagna.

Durante i controlli previsti dal servizio coordinato di Compagnia è stato individuato un giovane che si allontanava dal piazzale antistante un opificio di Serre. Dopo essere stato controllato dai militari, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina dal peso di 1 grammo circa e quindi successivamente è stato segnalato alla Prefettura di Salerno.

Immediatamente sono scattati i controlli approfonditi all’interno dell’opificio, dove sono stati sorpresi i due arrestati intenti a confezionare altre dosi della stessa sostanza. Dopo le perquisizioni personali e locale i Carabinieri hanno ritrovato due involucri contenenti cocaina del peso totale di circa 60 grammi, un bilancino elettronico di precisione, buste in cellophane trasparente per il confezionamento delle dosi, una discreta somma di denaro contante ritenuta provento dello spaccio e altro materiale pertinente allo stesso reato. Il tutto è stato sequestrato.

Condotti in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno, i due sono stati successivamente condotti nella Casa Circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.

– Chiara Di Miele –