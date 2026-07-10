Nei giorni scorsi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo l’indagato, alla vista dei poliziotti, si è comportato in maniera sospetta inducendo gli agenti ad effettuare una perquisizione personale.

Aveva nascosto negli indumenti 12,4 grammi di cocaina suddivisi in 40 dosi e 2,3 grammi di eroina corrispondenti a 12 dosi, per un quantitativo complessivo di 14,7 grammi e 52 dosi.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un uomo responsabile dello stesso reato. Appena si è accorto della presenza degli agenti ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato fermato e perquisito.

All’interno di un borsello aveva 9 involucri con 1,70 grammi di crack, 5 involucri contenenti un grammo di cocaina, 8 bustine con 9,90 grammi di hashish, un altro involucro con 5,10 grammi di hashish e 135 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.