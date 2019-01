Scoperti a rubare, aggrediscono un carabiniere e si danno alla fuga. Caccia a due magrebini nel Cilento

E’ caccia all’uomo nel Cilento dove i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del Capitano Mennato Malgieri, sono alla ricerca di due magrebini sorpresi a rubare in alcune abitazioni tra Casal Velino e Pioppi.

Ieri un militare in servizio alla Stazione di Acquavella li ha scoperti dopo aver fatto irruzione in una villa, ma i due lo hanno aggredito a calci e pugni e poi si sono dati alla fuga. Il carabiniere è stato soccorso e poi ricoverato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna le ferite sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

Tutto ha preso il via dopo che i due magrebini non si sono fermati all’alt dei militari ieri mattina presto. La Compagnia di Vallo della Lucania, così, ha messo in atto un ingente dispiegamento di uomini, con l’ausilio di un elicottero del 7° Elinucleo di Pontecagnano, per tentare di scovare i due ladri fuggitivi.

E’ stato così che il militare, successivamente vittima dell’aggressione, ha avvistato una villetta e vi è entrato scoprendo all’interno i magrebini che in seguito lo hanno picchiato.

Incessanti da ore le ricerche per consegnare alla giustizia i due ladri fuggitivi.

– Chiara Di Miele –