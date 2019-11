Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Salerno, Sezione Contrasto alla Criminalità Straniera e Prostituzione hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento della prostituzione il 45enne S.M., salernitano, il quale aveva organizzato un vero e proprio business del sesso.

Dopo diversi appostamenti da parte degli uomini della Squadra Mobile, è stato individuato un appartamento nel centro cittadino adibito a casa di appuntamento con tanto di ragazze provenienti dall’est europeo.

L’appartamento in questione era dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza per consentire ai clienti di essere identificati attraverso il video citofono e grazie ad un codice di accesso permetteva loro di raggiungere l’appartamento in completa privacy.

L’appartamento è stato sequestrato insieme ad una modesta cifra di denaro.

– Claudia Monaco –