Scoperta discarica abusiva di rifiuti speciali a Padula. Sequestrata l’area e denunciato il responsabile

I Carabinieri Forestale della Stazione di Padula hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali in contrada Padre Felice.

All’interno del comprensorio aziendale di una ditta, specializzata in costruzione e montaggio di prefabbricati in cemento armato e lavorazione manufatti in cemento, precisamente nel piazzale vicino al fabbricato utilizzato per la lavorazione, i militari hanno rilevato un’area di circa 100 metri quadri adibita a discarica, nella quale erano adagiati circa 600 lastre e pezzi di eternit accatastati sul terreno nudo ed esposti all’azione erosiva degli agenti atmosferici e 2 big bag contenenti 7 quintali di eternit in pezzi.

Da accertamenti sui luoghi è emerso che le lastre ed i pezzi di eternit non erano prodotti da lavorazioni effettuate in azienda ma piuttosto da demolizioni avvenute presso cantieri esterni e poi trasportate sul posto in periodi anche non documentati e ricostruibili, violando la tracciabilità del rifiuto prescritta dalle norme ambientali.

I militari hanno quindi provveduto a sequestrare l’area per gestione illecita di rifiuti speciali anche pericolosi e denunciato il responsabile alla Autorità Giudiziaria.

– Annamaria Lotierzo –