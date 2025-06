Attimi di paura questa mattina a Pantano di Teggiano dove uno scooter Piaggio Beverly 500 ha preso fuoco per cause da accertare. In sella c’era un 34enne del posto che, appena perso il controllo del motociclo che successivamente è stato avvolto dalle fiamme, è caduto sull’asfalto riportando delle ferite.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal Caposquadra Biagio Massa che hanno messo in sicurezza la zona.

I sanitari del 118 hanno trasportato il centauro in ospedale a Polla per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Intervenuti gli agenti della Polizia Municipale agli ordini del Comandante De Rosa.