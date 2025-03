Un incidente stradale si è verificato ieri sera ad Agropoli.

Per cause da accertare, un’auto e una Vespa con in sella un 14enne del posto si sono scontrate lungo Viale Europa.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 della Croce Rossa di Agropoli che hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. Illesi invece gli occupanti dell’auto.

Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi.