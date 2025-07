Paura questa mattina a Roccadaspide per uno scontro tra una motozappa ed un’auto.

Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati lungo la SP 11, in località Serra. Nell’impatto è rimasto ferito l’uomo presente sulla motozappa, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide per i rilievi del caso.