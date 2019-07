Scontro tra un’auto e un furgone lungo la Bussentina a Sanza. Ferito un uomo di Morigerati

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 517, all’altezza dello svincolo di Sanza.

Una Citroen C3 con a bordo un 60enne di Morigerati ed un furgone Fiat Ducato si sono scontrati.

Sul posto immediato è stato l’intervento della Polizia Stradale di Sapri agli ordini dell’Ispettote Domenico Fierro, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e dei sanitari del 118 dell’ospedale Immacolata di Sapri dove il 60enne di Morigerati è stato trasportato per le ferite riportate a causa dell’incidente.

Nulla di grave invece per l’uomo a bordo del Fiat Ducato per il quale non è stato necessario alcun trasferimento in ospedale.

I veicoli sono stati rimossi dal Soccorso Stradale ESA Paciello di Sassano. Disagi si sono registrati sulla Statale 517 in entrambi i sensi di marcia.

– Maria Emilia Cobucci –