Paura nel pomeriggio di oggi a Capaccio Paestum.

Un’auto ed un autocarro, per cause da accertare, si sono scontrati violentemente in località Cafasso, lungo la Ss18.

Nell’impatto sono rimaste ferite 6 persone, tra cui un militare in servizio a Persano a bordo dell’auto. I feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati in ospedale.

Per i rilievi presenti gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, sul posto anche la Polizia Municipale di Capaccio per supportare nella viabilità.