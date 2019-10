Scontro tra furgoni sulla S.S.19 ad Atena Lucana. Due persone ferite, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 19 ad Atena Lucana. Per cause in corso di accertamento due furgoni, un Fiat Doblò e un Fiat Ducato, si sono violentemente scontrati bloccando totalmente il traffico sull’arteria.

Al volante dei due veicoli un uomo e una donna di Sala Consilina che sono rimasti feriti in seguito all’impatto. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati per le cure del caso all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Bruno Mangieri. I caschi rossi hanno effettuato un particolare servizio di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. L’uomo ferito era rimasto incastrato nel furgone e gli uomini del caposquadra Mangieri lo hanno assistito fino all’arrivo dell’ambulanza.

Il traffico ha subito un blocco totale a causa dei due furgoni che hanno occupato completamente la carreggiata.

– Chiara Di Miele –