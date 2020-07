Scontro tra furgone e moto ad Agropoli. Centauro finisce in ospedale

Incidente stradale questa mattina ad Agropoli sulla ex SS267.

Per cause in corso di accertamento, un furgone e una moto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate all’altezza del cavalcavia ferroviario.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla e i sanitari hanno provveduto a trasportare il centauro ferito, un uomo del posto, all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli.

– Paola Federico –