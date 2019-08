Scontro tra due auto sulla S.S.166 a Roccadaspide, una si ribalta in un dirupo. Sei persone ferite

Paura questa mattina a Roccadaspide, lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, per un rocambolesco incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’Audi A3 e una Volkswagen Bora si sono violentemente scontrate al km 8+300. Dopo l’impatto la Volkswagen è precipitata in un dirupo che costeggia la strada, ribaltandosi.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, agli ordini del caposquadra Angelo Picariello, per estrarre le persone ferite dall’abitacolo.

Sei i coinvolti nell’incidente che, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati presso gli ospedali di Battipaglia e di Eboli per ricevere le cure del caso.

I rilievi dell’incidente e la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Roccadaspide intervenuti sul posto.

– Chiara Di Miele –