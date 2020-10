Scontro tra due auto nella notte allo svincolo dell’A2 di Atena Lucana. Feriti in ospedale

Scontro tra due auto nella notte allo svincolo di Atena Lucana dell’autostrada A2 del Mediterraneo. L’impatto si è verificato, per cause in corso di accertamento, tra una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf.

Entrambi i conducenti dei veicoli e le persone che erano in auto con loro sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina. Presenti gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto di strada interessato dall’incidente.

Le auto sono state recuperate dall’ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –