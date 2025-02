Uno scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio lungo la SS 19, al confine tra il comune di Eboli e quello di Campagna.

In località Castrullo, una Nissan sulla quale viaggiava una famiglia con un bambino di 8 anni e un’Alfa Romeo hanno impattato per cause al vaglio degli inquirenti.

Nello scontro due persone sono rimaste ferite tra cui il bambino. A causa delle ferite riportate, il piccolo è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell’incidente.