Scontro tra due auto a Sant’Arsenio. Ferite quattro persone

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Sant’Arsenio.

Per cause in corso di accertamento un’Alfa Mito e un Pick-Up Mazda si sono scontrati.

Nell’impatto sono rimasti feriti un avvocato di Sala Consilina al volante dell’Alfa e tre uomini, un 42enne e un 45enne di Sant’Arsenio e un 50enne di San Pietro al Tanagro a bordo del Pick-Up.

I quattro sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure del caso.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– redazione –