Scontro tra camion sull’A2 tra Campagna ed Eboli. Un mezzo si ribalta, feriti i conducenti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Campagna ed Eboli al km 37+300 in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento due camion si sono scontrati e uno dei due mezzi pesanti, adibiti al trasporto del latte, si è ribaltato. I conducenti, un uomo di Matera e uno di Scalea, sono rimasti feriti ed sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sembrerebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, agli ordini dell’Ispettore Capo Antonio Quaranta, coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

E’ stato inoltre necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco vista la situazione difficoltosa creata dal ribaltamento del camion.

Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino del tratto di A2 interessato dall’incidente. Il traffico ha subito dei rallentamenti dato che i veicoli sono stati deviati sulla corsia di sorpasso.

