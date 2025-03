Paura questa notte lungo l’A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana dove, per cause da accertare, due camion si sono violentemente scontrati.

Uno dei due mezzi pesanti in seguito all’impatto si è ribaltato. Feriti i quattro occupanti che viaggiavano a bordo i quali, dopo i soccorsi sul posto dei sanitari del 118, sono stati condotti all’ospedale di Polla. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

Intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi. Presenti anche le squadre Anas a cui è toccato il ripristino del tratto autostradale interessato dallo scontro.

I mezzi sono stati rimossi con autogru dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.