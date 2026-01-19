Incidente stradale in galleria oggi pomeriggio a Salerno, prima dello svincolo per il centro cittadino in direzione dell’imbocco autostradale Salerno – Napoli.

Per cause da accertare un’autocisterna che trasportava gasolio e due auto probabilmente in coda per lo svincolo si sono scontrate. Ad avere la peggio l’uomo alla guida di una delle auto per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A causa del blocco della circolazione i caschi rossi, coadiuvati dalla Polizia Stradale, hanno dovuto raggiungere il luogo dell’incidente imboccando contromano la carreggiata per poi procedere al soccorso del malcapitato.

Successivamente lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.