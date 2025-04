Un violento scontro tra auto si è verificato questa mattina lungo il Raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

Per cause da accertare, una Ferrari, una Dacia Duster e una terza vettura si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria stradale, al km 46,300.

A causa dell’impatto uno degli occupanti è rimasto ferito: per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Potenza per la messa in sicurezza dell’area, gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e le squadre Anas a cui è toccato ripristinare l’ordinaria viabilità.