Attimi di paura nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Eboli, in direzione Nord dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare una Ford Kuga e una Toyota Yaris si sono scontrate e quest’ultima nell’impatto è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi al di là del guardrail.

A bordo della Yaris erano presenti 4 persone provenienti dalla provincia di Napoli e ad avere la peggio è stato un 87enne per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per condurlo in ospedale. Illeso, invece, il conducente dell’altra vettura, un uomo di 52 anni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per mettere in sicurezza l’area ed estrarre i coinvolti dalle lamiere.

Presenti anche le squadre Anas per il ripristino della viabilità lungo il tratto interessato, il traffico ha infatti subito forti rallentamenti con lunghe code.