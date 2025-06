Incidente stradale nella serata di ieri in località Saline, a Palinuro di Centola.

Per cause da accertare, un’auto con alla guida un uomo del posto e uno scooter con in sella due giovani si sono scontrati mentre percorrevano l’arteria stradale.

A causa dell’impatto i due giovani sono stati scaraventati al suolo e sono rimasti feriti. Per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che li hanno condotti in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso. Illeso, invece, il conducente della vettura.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Luogotenente Sanzone, per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.