Un grave incidente si è verificato questa mattina a Casal Velino.

Per cause da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto il 20enne in sella alla moto è rimasto ferito gravemente e trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Toccherà ora ai Carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità.