Scontro tra auto allo svincolo dell’A2 di Atena Lucana, una si ribalta. Feriti una donna e due bambini

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio ad Atena Lucana nei pressi dello svincolo dell’A2 del Mediterraneo.

Per cause in corso di accertamento un fuoristrada Toyota con a bordo una 40enne e due bambini di 4 e 5 anni di Atena Lucana e una Fiat Punto con a bordo due uomini si sono scontrate.

Il fuoristrada dopo l’impatto si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la donna e i due bambini feriti all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla. I piccoli sono stati ricoverati nel reparto di Pediatria. Le loro condizioni sembrerebbero non destare preoccupazione.

Ad occuparsi dei rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina.

Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –