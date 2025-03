Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi all’altezza dell’uscita di Agropoli Nord.

Per cause da accertare, tre auto si sono scontrate lungo la Strada Statale 18. Nell’impatto due uomini e una donna sono rimasti feriti, di cui uno in codice rosso, e sono stati trasportati dai sanitari della Croce Rossa di Agropoli negli ospedali di Battipaglia e di Vallo della Lucania”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e i Carabinieri per i rilievi del caso.