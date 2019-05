Scontro tra auto a Montesano Scalo. Feriti quattro ragazzi

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Montesano Scalo lungo la Strada Statale 19 Nazionale.

Per cause in corso di accertamento un’Alfa Mito e una Citroën C4 si sono scontrate. Dopo l’impatto, la Citroën si è ribaltata. Nell’impatto sono rimasti feriti quattro ragazzi del posto.

I giovani sono stati trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti del caso.

Sul posto per i rilievi del caso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sala Consilina.

– Claudia Monaco –