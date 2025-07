Scende dall’auto dopo aver avuto un incidente e viene investito. E’ quanto accaduto nella notte ad un 47enne originario di Potenza a Trieste, sul Raccordo autostradale 13 al km 3+600 tra Sistiana e Sgonico.

Si tratta di Michele Gallo, militare dell’Esercito effettivo a Palmanova (Udine) al 4° Reggimento Genova Cavalleria. L’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre, dalle prime ricostruzioni, pare stesse attraversando la carreggiata a piedi.

Inizialmente il 47enne ha perso il controllo del suo veicolo, per cause da accertare, sbattendo contro un guardrail. Forse in stato confusionale dopo l’impatto, è sceso dall’auto e avrebbe scavalcato il guardrail per poi essere investito da un’altra auto in marcia sul Raccordo.

Il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Rilievi del caso e ricostruzione del drammatico incidente a cura della Polizia Stradale.

Alla guida dell’auto che lo ha investito c’era una donna di origini straniere che è stata trasportata in ospedale in stato di shock.

Gallo viveva a Cervignano del Friuli (Udine) con la moglie e due figli.