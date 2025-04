“Nessun patto di stampo politico mafioso”. È quanto affermato questa mattina da Franco Alfieri, ex Sindaco di Capaccio Paestum ed ex Presidente della Provincia di Salerno, davanti al Gip del Tribunale di Salerno.

Alfieri ha ribadito così la sua totale estraneità all’inchiesta condotta dalla Dia che lo vede coinvolto insieme all’ex assessore Maria Rosaria Picariello. L’accusa è quella di aver stretto un patto di stampo mafioso con Roberto Squecco.

“Alfieri ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero e del Gip – ha affermato ad Ondanews uno dei legali, l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro – ha respinto tutte le accuse”.

L’indagine ha riguardato la raccolta di voti in favore del politico in occasione delle competizioni elettorali amministrative al Comune di Capaccio del 2019 in cambio del mantenimento della struttura denominata Lido Kennedy, all’epoca già attinta da provvedimenti ablatori, nella disponibilità di Squecco, anche tramite prestanome.

Il legale, nel rispetto delle indagini, ha inoltre sottolineato “l’estraneità dell’assistito a un presunto patto politico-mafioso”.

Stamattina, inoltre, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia dell‘ex assessore Maria Rosaria Picariello che ha chiarito la sua posizione e ha risposto alle domande. Ieri, invece, si è tenuto l’interrogatorio per l’imprenditore Roberto Squecco, Antonio Bernardi e Michele Pecora, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

