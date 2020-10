Sassano: rimandata la giornata in ricordo del giovane e compianto Giovanni Rubino

E’ stata rimandata a data da destinarsi la giornata in ricordo del giovane Giovanni Rubino, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, che si sarebbe dovuta tenere a Sassano il prossimo 26 ottobre.

La decisione è stata assunta in seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

I familiari e gli amici di Giovanni si sarebbero dovuti riunire per una messa in suffragio di tutti i cari scomparsi prematuramente nella chiesa “Madonna di Pompei” e in seguito i genitori e il fratello avrebbero donato un sanificatore all’Asilo Nido che si trova nella struttura polifunzionale di Silla.

– Chiara Di Miele –