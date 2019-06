Sassano: il 9 giugno il gran finale della XXI edizione della “Valle delle Orchidee”

E’ stata presentata alla stampa questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Sassano, la XXI edizione della “Valle delle Orchidee” che domenica 9 giugno sarà celebrata con un gran finale in località Gravola, in aperta montagna.

L’evento prenderà il via a partire dalle ore 10.00 e sarà reso speciale dai piatti tipici della cucina sassanese, dallo street food, antichi mestieri e artigianato locale, giochi e attrazioni per i più piccoli, ma anche suoni e musiche popolari, il raduno degli aquiloni e i percorsi naturalistici nella Valle alla scoperta delle molteplici specie di orchidee selvatiche presenti nei prati.

Inoltre ci sarà un Torneo di Calcetto per bambini dai 6 ai 10 anni, Tornei di Volley S3 per bambini dagli 11 ai 13 anni, Ultimate Frisbee per bambini di 12 e 13 anni e Sport in Comune per i bambini di 9 e 10 anni.

Sul palco concerti della Valle delle Orchidee si esibiranno i Kalìmma con “Tammurriata re’ Brigant…” e Capone & BungtBangt che suoneranno utilizzando strumenti creati con materiali riciclati. L’evento infatti è totalmente “Plastic Free” ed è stato organizzato in collaborazione con le associazioni “I Ragazzi di Caiazzano” e “Ponte Peglio”.

“Natura, passeggiate, trekking, ma anche buon cibo e tanta musica al centro di questa edizione – ha spiegato il sindaco Tommaso Pellegrino -. Quello che preme di più è di dare un segnale forte sul tema del riciclo e del rispetto del nostro ambiente. Il nostro obiettivo è stato prima di tutto quello di dare vita ad un evento totalmente Plastic Free“.

– Chiara Di Miele –