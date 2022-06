Sassano festeggia la “Valle delle Orchidee” e la montagna torna a riempirsi di visitatori

Un grande successo per la natura e per la XXIII edizione della “Valle delle Orchidee” che si è celebrata ieri nelle montagne di Sassano grazie all’organizzazione sinergica tra il Comune, le associazioni locali e il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un tripudio di verde, suoni della natura e degli strumenti della tradizione, odori e sapori della gastronomia locale e sorrisi che, dopo due anni di emergenza pandemica, hanno riempito nuovamente località Campo di Filano. Tutte gratuite le attività offerte per l’occasione ai numerosi visitatori: visite guidate nella Valle delle Orchidee, un percorso trekking con il Gruppo Escursionistico Trekking Vallo di Diano, trekking a cavallo e in mountain bike, spettacoli di musica popolare e tiro con l’arco. Inoltre i concorsi fotografici e di disegno rivolti agli studenti del locale Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” e i giochi gonfiabili per il divertimento dei giovanissimi.

Entusiasmo tra gli amministratori presenti con in testa il sindaco Domenico Rubino che ha accolto nella valle anche i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Michele Cammarano, il presidente del GAL Vallo di Diano Attilio Romano, il vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e numerosi amministratori comunali valdianesi.

“Questa festa bellissima è un atto dovuto dell’Amministrazione dopo due anni di silenzio – ha dichiarato il sindaco Rubino a Ondanews – dobbiamo far conoscere questa zona bellissima. Oggi c’è tanta gente, c’è aria di festa così come sabato sera per la serata iniziale che abbiamo organizzato nel centro storico. Ringrazio tutte le associazioni, la mia squadra di amministratori, il responsabile e organizzatore Gianfranco Cavallone. Da soli non si fa niente, ma quando si fa gruppo si riesce ad organizzare cose davvero belle“.

“Vedere i bambini che ritornano ad avere il contatto con la natura è davvero bello – dichiara Tommaso Pellegrino -. Lo dico anche da un punto di vista scientifico: diamo la possibilità ai nostri ragazzi di liberare endorfine che vanno a rafforzare il sistema immunitario, anche in vista della prossima stagione invernale. La Valle delle Orchidee fa bene allo spirito e alla salute. L’invito è di venire qui per tutta l’estate. La Valle delle Orchidee è patrimonio non solo del Parco Nazionale ma dell’intera Campania“.

Poi lo spazio dedicato al gusto e alle tradizioni di un tempo con i fusilli freschi, lo spezzatino, il caciocavallo, la salsiccia e la “zeppola dell’orchidea” a cura della Pro Loco Sassano e delle associazioni “I ragazzi di Caiazzano” e “In cammino con Padre Pio”.

Presenti per l’occasione anche i volontari della Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano, quelli della Colomba Soccorso e della Guardia Nazionale Ambientale. La Protezione Civile Gruppo Lucano, con la presidente Margherita Marra, in mattinata ha donato a tutti i bambini presenti il berretto con il logo dell’associazione.