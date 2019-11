Sassano: domani l’inaugurazione del nuovo depuratore comunale in località Molinella

Verrà inaugurato domani, martedì 26 novembre, a Sassano il nuovo depuratore comunale in località Molinella, nella frazione di Silla.

L’evento prenderà il via alle ore 12 nei pressi della nuova opera la cui gestione sarà affidata al Consac.

Interverranno il sindaco Tommaso Pellegrino ed il presidente di Consac, Gennaro Maione.

“Un’opera tecnologicamente avanzata e probabilmente tra le più importanti realizzate nei miei 10 anni di Amministrazione comunale a Sassano – afferma il primo cittadino -. Abbiamo ritenuto quest’opera prioritaria in quanto l’ambiente non va salvaguardato soltanto con i buoni propositi, ma anche e soprattutto con opera utili e concrete. Non vi nascondo una certa emozione nel visitare il depuratore dopo l’ultimazione dei lavori. Grazie a chi con me ha creduto, sostenuto e condiviso questa scelta“.

– Chiara Di Miele –