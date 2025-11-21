Sarà Mahmood l’artista di Capodanno 2026 a Salerno
Il Comune di Salerno ha deciso che sarà il cantante milanese Mahmood a chiudere con il suo spettacolo la notte di San Silvestro in Piazza della Libertà.
La ventesima edizione di Salerno Luci d’Artista avrà sul palco uno degli artisti più seguiti dai giovani italiani. Si prevede, infatti, una grossa affluenza di teenager al concertone salernitano.
Una scelta dell’Amministrazione comunale che ha inteso rivolgere verso un pubblico giovane la notte di Capodanno.
Nel corso degli anni grandi nomi si sono susseguiti sul palco di Salerno (anche quando il concerto si teneva in Piazza Amendola dinanzi al Municipio). Ricordiamo Battiato, Antonacci, Ron, Finardi, Nannini, Venditti, i Negramaro, il Volo, Mannoia, i Pooh e lo scorso anno Giorgia.
Davvero Salerno ha sempre ospitato nomi altisonanti della musica italiana, passando per diverse generazioni di pubblico, accontentando giovani e meno giovani.
La conduzione dell’intera serata sarà affidata nuovamente a Radio Kiss Kiss, con l’immancabile e simpaticissimo Pippo Pelo e la brava Adriana Petro.