Toni accesi e accuse reciproche. In questo clima si è svolto oggi a Sapri il Consiglio comunale straordinario e urgente convocato ieri dal sindaco Antonio Gentile con un solo argomento all’ordine del giorno: “Approvazione dello schema di transazione Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino Salerno 3 e il Comune di Sapri”.

Un’annosa questione che risale al marzo del 2017 quando il Tribunale di Lagonegro con decreto ingiuntivo intimava al Comune di Sapri il pagamento di 806mila euro a seguito del ricorso promosso dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino Salerno 3 per debiti contratti dal Comune con il Consorzio dal 2003 al 2010. Una richiesta contro la quale il Comune di Sapri presentò opposizione ma che risultò inammissibile dal Tribunale di Lagonegro in quanto tardiva.

A fronte di tale situazione l’Amministrazione Gentile ha deciso oggi di approvare la proposta transattiva “Tombale” presentata dal Consorzio che prevede il pagamento, a titolo definitivo, delle somma di 680mila euro con un piano di rateizzazione di quattro anni.

“Oggi abbiamo deciso di affrontare la problematica con serietà – ha dichiarato il Sindaco Gentile – Non vogliamo tentare un giudizio dall’esito dubbio ma adottiamo la transazione come è stata predisposta perché dobbiamo onorare i debiti per il bene del nostro paese. La minoranza ha votato contro la transazione perché sperava in un successivo commissariamento del Comune causato dell’impossibilità nostra di approvare il bilancio di previsione“.

Opposta quindi è apparsa la posizione del gruppo consiliare Sapri Democratica rispetto alla problematica. “Noi abbiamo votato contro l’approvazione della transazione perché si tratta di una imposizione da parte del Consorzio – ha dichiarato il responsabile del gruppo di minoranza Giuseppe Del Medico – che ci ha obbligati a una transazione per somme non dovute, che negli anni abbiamo sempre contestato. La città paga un debito non dovuto di 700mila euro solo per salvare l’Amministrazione comunale dal commissariamento“.

– Maria Emilia Cobucci –