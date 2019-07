Nel quarantennale della rivolta del popolo di Sapri per l’apertura dell’Ospedale Immacolata, il Comune ha organizzato per l’ottavo anno consecutivo il Premio Internazionale “Don Giovannino Iantorno” che si terrà il 30 luglio in Villa comunale.

Un riconoscimento importante che l’Amministrazione Gentile ha deciso di conferire a Monsignore Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Un premio istituito dal Comune di Sapri in memoria di un illustre personaggio, don Giovannino, che nel 1979 capeggiò la rivolta per l’apertura del nosocomio, che ebbe il suo ultimo atto nell’occupazione della linea ferroviaria. Un gesto di protesta estremo che portò la città di Sapri alla ribalta della cronaca nazionale.

“La consegna del Premio cade in un momento storico molto importante – ha dichiarato l’assessore Amalia Morabito – Infatti oltre ad essere il quarantesimo anniversario dell’apertura dell’Ospedale siamo riusciti anche a scongiurare la chiusura del Punto nascite che avrebbe comportato poi la chiusura dell’intera struttura ospedaliera“.

Presente alla presentazione del Premio Internazionale anche la giornalista Rai Antonella Grippo, che nel 1979 partecipò attivamente alla protesta. “Sono passati ormai quarant’anni da quella stagione e io che all’epoca ero una ragazzaccia di Lotta continua respirai da vicino quell’atmosfera, quell’ebbrezza di massa – ha dichiarato – don Giovannino riuscì a catalizzare attorno a sè con le sue idee l’attenzione di gran parte del popolo di Sapri“.

– Maria Emilia Cobucci –