Picchiata e vessata psicologicamente dal marito, finisce in ospedale dopo l’ennesimo episodio di violenza.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Sapri, dove una donna del posto, di 40 anni, è finita in Pronto Soccorso dopo le percosse ricevute dal marito, di 52 anni. Qui la vittima è stata presa in carico dai sanitari del nosocomio e assistita dai responsabili del più vicino centro antiviolenza.

La donna, visibilmente scossa, ha raccontato quanto accaduto e immediatamente è scattata la denuncia presso i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Francesco Fedocci, che hanno avviato le indagini del caso per poter allontanare l’uomo violento e per mettere in sicurezza la vittima.

Dunque per l’uomo, come disposto dal Tribunale di Lagonegro, è stato disposto l’allontanamento dalla donna, con il divieto di avvicinamento e la misura cautelare del braccialetto elettronico.