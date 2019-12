Sapri: mareggiata cosparge di detriti il Lungomare Italia. Strada chiusa al traffico

L’ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuta su tutta la provincia di Salerno ha interessato anche il Golfo di Policastro, in particolare la città di Sapri.

Una terribile mareggiata infatti, la scorsa notte, ha raggiunto la Strada Statale 18. Le onde alte hanno completamente invaso il Lungomare Italia depositando sulla carreggiata pietriccio, rami di alberi e residui legnosi.

La presenza di detriti, in particolar modo nel tratto compreso tra l’incrocio di Via San Francesco di Paola e Via del Conte, ha comportato la chiusura al traffico della strada. La limitazione al traffico veicolare e pedonale si è resa necessaria in seguito agli accertamenti immediatamente effettuati questa mattina dalla Polizia Locale, agli ordini del Comandante Antonio Pompeo Abbadessa, che ha riscontrato una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Gli addetti ai lavori hanno provveduto al transennamento e alla messa in sicurezza della zona interessata dalla mareggiata.

– Maria Emilia Cobucci –