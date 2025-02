Maltratta, aggredisce e vessa psicologicamente il padre di 45 anni.

E’ quanto accaduto a Sapri dove una 20enne è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia a seguito dei comportamenti avuti nei confronti del genitore per un lungo lasso di tempo.

Stanco dei continui soprusi da parte della figlia, l’uomo ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per raccontare quanto stava accadendo tra le mura domestiche.

I militari dell’Arma della locale Compagnia, diretta dal Capitano Francesco Fedocci, hanno quindi avviato le indagini del caso accertando così le responsabilità della giovane per la quale il Tribunale di Lagonegro ha disposto un provvedimento che le impone il divieto di avvicinamento al padre e alla casa familiare.

Alla giovane, inoltre, è stato applicato anche il braccialetto elettronico.