Sapri: il Sindaco Antonio Gentile traccia un bilancio dei primi 18 mesi di amministrazione

A cinquecento giorni dall’insediamento delle nuova Amministrazione, il Sindaco di Sapri Antonio Gentile ha tracciato questa mattina un bilancio su quanto è stato prodotto in questi primi diciotto mesi e su quanto altro ancora sarà necessario pianificare e realizzare per il bene del paese e dell’intera collettività.

Si è partiti proprio dall’ultima notizia del giorno relativa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale da parte dell’amministrazione Gentile: si tratta di un importante strumento di programmazione territoriale realizzato in tempi brevi, dopo aver revocato quello precedente e dopo aver rivisto l’intera progettualità dando un indirizzo di carattere prevalentemente turistico.

Gentile ha poi continuato menzionando i 4 milioni di euro di finanziamento ottenuti dalla Regione Campania per la realizzazione di importanti progetti necessari allo sviluppo del paese: si è parlato di interventi sulle strade, sulle scuole presenti sul territorio saprese, sulle piazze e sul porto di Sapri i cui interventi risulterebbero essere fermi al palo da molti anni.

“Questo è solo un punto di partenza – ha dichiarato il Sindaco Gentile – noi siamo qua per continuare a fare quello che la gente ci ha chiesto il giorno delle elezioni. La mia speranza e il mio augurio è che riusciremo a riappropriarci di quel senso di comunità che è andato perso. Pensare meno a un like o a un post sui social network e preferire sempre una sana discussione per strada e una stretta di mano. Riprendiamo le nostre prerogative di essere umani e sicuramente avremo un 2019 migliore rispetto all’anno appena trascorso”.

– Maria Emilia Cobucci –