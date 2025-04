Emozioni, ricordi e tanto sport hanno animato stamattina il campo sportivo comunale “Matteo Covone” di Sapri in occasione della terza edizione del Memorial Lorenzo Pio Coronato. Un evento fortemente voluto dall’Istituto di Istruzione Superiore “da Vinci” di Sapri, dalla famiglia del ragazzo e dagli amici per ricordare il giovane Lorenzo, scomparso prematuramente a soli diciotto anni in un tragico incidente stradale nell’estate del 2022.

Il Memorial, ormai diventato un appuntamento fisso, ha visto la partecipazione di numerose squadre giovanili di calcio che si sono sfidate in un clima di sana competizione e profondo rispetto. Sul volto dei partecipanti l’emozione si mescolava all’energia sportiva, in una cornice resa ancora più speciale dalla presenza di tanti amici e familiari del ragazzo.

L’apertura della manifestazione è stata affidata a un momento di raccoglimento, accompagnato da un commosso ricordo della vita di Lorenzo, ragazzo solare e appassionato di sport, benvoluto da tutti. Subito dopo il via ai tornei con partite equilibrate e avvincenti che hanno coinvolto anche il pubblico sugli spalti.

Durante la giornata non sono mancati spazi dedicati alla riflessione sulla sicurezza stradale, un tema profondamente legato alla tragedia che ha colpito Lorenzo e la sua famiglia. Interventi di educatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni locali hanno invitato i giovani a una maggiore consapevolezza e responsabilità.

“È doloroso rivivere il campo sportivo, per me le partite di calcio sono molto dolorose, però ci teniamo a lanciare questo messaggio, a rinnovarlo periodicamente – sottolinea la madre del giovane, Marie Therese Mega – perché Lorenzo era appassionato di calcio e la sua passione faceva sì che lui conducesse uno stile di vita sano e si facesse promotore di questo messaggio anche con i suoi amici. Quindi io, il papà e il dirigente Limongi cerchiamo di portare avanti quello che è il suo messaggio: di coltivare una passione, di coltivare lo sport e di essere responsabili alla guida e nella vita in generale. E dico ai ragazzi: tenete gli occhi aperti sulla strada“.

Il momento più toccante è arrivato con la consegna di due targhe ricordo alla famiglia Coronato, tra gli applausi e le lacrime di un pubblico visibilmente commosso. Il gesto simbolico ha voluto sottolineare quanto la memoria di Lorenzo sia ancora viva e presente nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Il Memorial si è concluso con una cerimonia di premiazione semplice ma sentita, dove, al di là del risultato sportivo, è emerso il vero spirito dell’evento: celebrare la vita attraverso lo sport, nel nome di un giovane che, pur nella brevità della sua esistenza, ha lasciato un segno profondo in chi gli ha voluto bene.

Nel corso della toccante cerimonia, una targa di ricordo è stata donata ai genitori Carlo Coronato e Marie Therese Mega da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, la scuola che frequentava Lorenzo Pio. È stato anche distribuito il testo di una poesia di Lorenzo ai vari studenti. Tra i presenti anche la presidente dell’associazione culturale Dorothy Dream, Pietrina Paladino, madre di un’altra vittima della strada, Dorotea Di Sia, morta in un incidente stradale nel maggio del 2014.

