Sanza: prende il via l’utile servizio del Nonno Vigile. Esposito:”Iniziativa di coinvolgimento sociale”

Al via una serie di progetti sociali che vedranno il coinvolgimento dei nonni. L’Amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ha inteso intraprendere un percorso di valorizzazione del “capitale umano”, come lo ha definito il primo cittadino, partendo dalla collaborazione proficua con il Circolo degli anziani.

Da questa mattina attivato il servizio del Nonno Vigile. Una figura di primo piano che supporterà il servizio di Polizia Municipale nelle ore di maggiore necessità, come durante l’entrata e l’uscita da scuola dei bambini in Piazza XXIV Maggio.

Nonno Pietro, dopo la selezione ed un’adeguata formazione, da questa mattina ha indossato la pettorina ed è entrato in servizio in Piazza San Francesco per garantire il transito dei bambini che si recano a scuola e controllare il traffico. I Nonni Vigili presidieranno l’ingresso e poi l’uscita dal plesso delle Scuole elementari di via Val d’Agri, dall’asilo comunale di via Santa Brigida e dalle Scuole Medie di Piazza XXIV Maggio, garantendo sicurezza, vigilanza e supporto ai più piccoli.

“Davvero buon lavoro al signor Pietro che desidero ringraziare per la sensibilità e per il senso civico dimostrato, avendo aderito al nostro progetto – ha affermato il sindaco Esposito –. Una bella iniziativa portata avanti dal consigliere Marotta che oggi si concretizza. Un nuovo importante tassello nel processo di coinvolgimento e crescita sociale della comunità”.

– Chiara Di Miele –