Sanza: il vicesindaco Toni Lettieri a Bologna per ritirare il premio “Comune Fiorito 2018”

Ad indossare la fascia tricolore, per rappresentare l’Amministrazione comunale di Sanza e la comunità tutta, è stato il vicesindaco Toni Lettieri alla cerimonia di premiazione dei “Comuni fioriti 2018” sabato 10 e domenica 11 novembre a Bologna presso la Fiera EIMA, Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il giardinaggio.

L’Amministrazione comunale di Sanza è stata premiata per aver promosso il concorso locale “Comune Fiorito, profumo di lavanda 2018”, che ha permesso da un lato di valorizzare il paese, dall’altro di partecipare al concorso nazionale per la fioritura “Comune fiorito”, organizzato dall’ASPROFLOR, che associa i produttori florovivaisti italiani.

Il Comune di Sanza, superata la prima selezione, ha poi ricevuto in incognito l’ispezione da parte di collaboratori dell’ASPROFLOR che hanno valutato l’impressione generale “con l’occhio del turista”. La giuria ha poi valutato sulla base dei giudizi espressi nelle visite in incognita e della documentazione inviata. Il giudizio ha tenuto conto della qualità e della quantità della decorazione floreale, del trattamento e della manutenzione del verde pubblico, della sensibilizzazione dei cittadini, delle attività didattiche, delle iniziative di animazione legate al tema fioritura e della cura del verde, degli alberi e dell’ambiente naturale. I cittadini di Sanza, con ben 34 adesioni, hanno partecipato con entusiasmo al concorso facendo giungere il Comune in finale.

“Il nostro primo obiettivo è stato rendere più bello il nostro paese, le case, i balconi, le piazze e gli spazi verdi – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera – contestualmente abbiamo impegnato anche i ragazzi immigrati, dei due centri di permanenza, presenti sul territorio, nella cura di alcune aree verdi del comune. Dunque non solo un concorso ma soprattutto un momento di educazione civica alla bellezza. Nel contempo anche un’azione di promozione turistica del nostro Paese che rientra in un programma nazionale. Ora andremo a Bologna per la premiazione, con grande soddisfazione per la nostra comunità”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Lettieri nel ricevere il Premio Comune Fiorito 2018. “Un bel riconoscimento per la nostra comunità che prosegue il cammino di rilancio turistico del nostro paese. Un impegno però a fare meglio e sempre di più – ha dichiarato – Torniamo da Bologna con questo riconoscimento che sarà per noi solo uno stimolo a proseguire nel percorso di cambiamento che abbiamo immaginato. Grazie intanto ai nostri concittadini che hanno compreso l’importanza di collaborare e migliorare anche dal punto di vista estetico la nostra Sanza”.

– Miriam Mangieri –