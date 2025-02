L‘associazione SApieNZA, in collaborazione con AVIS Comunale di Salerno, organizza per domenica 9 marzo una giornata di raccolta straordinaria di sangue in Piazza Aviere Ciorciari a Sanza.

Si potrà donare dalle ore 8.00 se si appartiene alla fascia anagrafica 18-65 anni, se si ha un peso non inferiore ai 50 kg e si gode di un buono stato di salute generale.

Prima di donare è preferibile fare solo una leggera colazione evitando latte e suoi derivati.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 380/3481455 (Pasquale Citera), 340/0041997 (Enza D’Onofrio), 349/7800532 (Demetrio Curcio), 320/3679515 (Antonio Citera).