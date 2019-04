Sanza: giunge alla 13^ edizione lo scambio culturale con la cittadina tedesca Klettgau

Dal 2006 si rinnova ad ogni primavera lo scambio culturale del gemellaggio tra la Comunità di Sanza ed quella di Klettgau, nel sud della Germania.

Anche quest’anno la delegazione di studenti tedeschi giungerà nel piccolo borgo il prossimo 2 maggio, ospite delle famiglie fino al 9 maggio quando farà rientro in Germania. In autunno, poi, come da tradizione, la delegazione di studenti italiani andrà per una settimana a Klettgau.

Nove studenti per questa 13^ edizione, con due accompagnatori, vivranno la comunità di Sanza, frequenteranno la scuola Media ed effettueranno escursioni sul territorio. Previste visite alle Grotte di Pertosa – Auletta ed al Museo MIdA; un’escursione didattico educativa presso la costa degli Infreschi e della Masseta nel comune di Marina di Camerota con visita al museo MUVIP e successivo giro in barca per ammirare le stupende insenature di natura carsica con acque cristalline e flora marina intatta. Non mancherà l’escursione con il gruppo CAI (Club Alpino Italiano) presso l’inghiottitoio Vallevona sul Monte Cervati nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Grande attenzione poi per la cultura con una giornata dedicata a Matera, città dei Sassi, Patrimonio Mondiale Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019.

