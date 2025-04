La comunità di Sanza è a lutto per la tragica notizia che è giunta da Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa.

In località Chiecina ha perso la vita il 17enne Felice Laveglia, schiacciato dal trattore che stava guidando nei terreni di famiglia. Ieri sera, preoccupato dalle mancate risposte al telefono, il padre è andato a cercarlo e ha così trovato il corpo inanime.

Un dolore incolmabile quello del padre Sabino e della mamma Velia che diversi anni fa lasciarono Sanza per garantire un futuro migliore ai loro figli.

Felice frequentava un istituto superiore a Pontedera. Come tutti in famiglia, era abile nei lavori agricoli e manuali. La tragedia ha colpito anche la comunità di Montopoli che ha espresso il proprio cordoglio attraverso le parole della sindaca Linda Vanni.

“Purtroppo abbiamo appreso – ha scritto – di un incidente tra il nostro comune e quello di Palaia in zona Chiecina. Un ragazzo ha perso la vita sotto ad un trattore. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità”.

Felice lascia nello sconforto una numerosa famiglia che in parte vive in Toscana e in parte a Sanza.

La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.