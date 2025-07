Sorpresa questa mattina per un gruppo di giovani di Montesano che sono stati benedetti da Papa Leone XIV.

Il Pontefice, in ritiro estivo nella cittadina di Castel Gandolfo, si è affacciato dopo che i bambini di quarta e quinta elementare che frequentano il GREST, esperienza estiva organizzata dalle parrocchie, hanno insistentemente chiamato il Papa sollecitandolo ad affacciarsi.

In testa, il parroco di Montesano don Donato Ciro Varuzza, che ha accompagnato i giovanissimi in ritiro a Frascati vivendo l’esperienza di Simon Pietro, l’umile pescatore di Galilea, uno dei dodici apostoli e primo Papa della Chiesa Cattolica. Un’occasione per vivere il dono dell’Eucarestia e il senso della Lavanda dei Piedi, correlata alla figura petrina.

Dopo aver visitato i Giardini Vaticani, i Palazzi Apostolici e Castel Gandolfo, il gruppo non ha resistito, invocando per diverso tempo la Santa Benedizione.

Ed è così che Papa Leone, dopo essersi affacciato, ha benedetto e salutato il gruppetto montesanese e il suo parroco, accolto tra manifestazioni di giubilo.

“Ci ha salutato con gioia – racconta don Donato – abbiamo accolto la sua benedizione e ci siamo sentiti accolti con amore. Non abbiamo perso la speranza e così abbiamo incontrato il nostro ‘Pietro’. Questo cammino petrino ci ha portati proprio a lui, Papa Leone. La sua benedizione sia per tutto il nostro Grest, le nostre comunità e per ogni ragazzo, perché si sentano felici di far parte della Chiesa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ondanews.it (@ondanews.it_official)