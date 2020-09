L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio interviene sulla questione impianti sportivi.

Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare di minoranza “Sì Cambia” aveva denunciato la carenza di strutture: “Quest’anno niente sport! – le parole di Sì Cambia affidate ad un post sui social network – grazie alla nostra Amministrazione non ci sono palestre disponibili”.

“E’ necessario fare chiarezza riguardo alle notizie diffuse sui social network – replica il Vice Sindaco Rosario Capozzolo – dal gruppo di minoranza ‘Si Cambia’ con le quali si evidenziava la indisponibilità (per colpa della attuale Amministrazione, ma non poteva essere altrimenti!) delle strutture sportive insistenti sul territorio comunale per il prossimo anno. La verità è un’altra: in merito alla Palestra Comunale di Via Florenzano la data prevista per l’ultimazione dei lavori è il 15 ottobre. La struttura è già dotata di parere CONI e prevenzione incendi. Pertanto, nel mese di ottobre si concluderà anche il collaudo strutturale e amministrativo. Una volta conclusi i descritti iter procedimentali, la stessa potrà essere affidata alle Associazioni sportive di Sant’Arsenio per permettere lo svolgimento di attività sportive di basket e pallavolo. Il Campo Sportivo Comunale ‘Fratelli Cardiello’ è già disponibile per l’utilizzo e sono in corso le procedure per l’affidamento alle due Associazioni sportive di Sant’Arsenio che ne hanno fatto richiesta. Le stesse si faranno carico di tutte le utenze e della manutenzione ordinaria dell’impianto. Sono iniziati, oggi, i lavori riguardanti i campetti di tennis e calcetto situati in Via Difesa”.

“Nello specifico – continua – insieme al dirigente comunale si prevede la ridefinizione delle superfici di gioco e della complanarità delle superfici con la nuova pavimentazione, il rifacimento del locale spogliatoio e la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, che servirà per il soddisfacimento energetico dell’impianto sportivo. Il documento analizza anche la situazione in cui versa il Palazzetto dello Sport. Una struttura bellissima e da molti sportivi attesa”.

“Sono stati di recente eseguiti i lavori di adeguamento alla normativa antincendio – conclude – per il parere previsto in Conferenza di Servizi dai Vigili del Fuoco di Salerno. La struttura è dotata di parere CONI (richiesto da questa Amministrazione, a 10 anni dalla realizzazione dell’impianto sportivo!). Anche in questo caso, a breve l’impianto sportivo potrà essere affidato tramite avviso pubblico. Tutta la documentazione citata è disponibile e rinvenibile presso l’Ufficio Tecnico comunale e potrà essere consultata in qualsiasi momento. Gli stessi atti e informazioni potevano essere acquisiti facilmente recandosi presso la Sede Comunale evitando inutili quanto dannose polemiche sui social”.

– Claudia Monaco –