Grande successo ieri per la “Prova in campo” di Falcopneus, evento giunto alla terza edizione organizzato in collaborazione con la concessionaria Lopardo.

Una domenica diversa dal solito che è iniziata di mattina in località Pozzo con le prove di aratura in campo a bordo di trattori ed escavatori. Prove per lavoratori e appassionati sui mezzi agricoli equipaggiati con pneumatici Trelleborg, Cultor e Mitas, marchi che è possibile acquistare da Falcopneus in contrada Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla.

Davide Cogliati, Direttore vendite per l’Italia di Yokohama TWS, era presente tra gli ospiti per far conoscere agli interessati nel dettaglio i tre marchi del Gruppo. “Sono molto contento di essere qua perchè per noi è molto importante la collaborazione con Falcopneus, nostro rivenditore di zona per i marchi Trelleborg, Mitas e Cultor – ha affermato -. E’ un evento molto sentito in questa località e ci fa piacere essere vicini al territorio con i prodotti italiani dato che siamo l’unica azienda produttrice di pneumatici da trattore in Italia. Abbiamo uno stabilimento a Tivoli e a Roma il quartier generale della Yokohama TWS, proprietaria di questi tre marchi“.

Tantissime le famiglie che hanno trascorso la domenica alla scoperta del mondo dell’agricoltura, divertendosi e a contatto con la natura.

Importante la presenza di Coldiretti Campania con i prodotti locali di Campagna Amica. Per l’occasione presente anche il Direttore Enzo Tropiano che ha pronunciato parole di apprezzamento per l’iniziativa: “Coldiretti è sempre presente al fianco dei suoi soci e questa giornata rappresenta un momento per stringere ancora di più la vicinanza. Ascoltiamo le esigenze del territorio per tradurle in azioni in quello che è un confronto continuo alla base della storia di Coldiretti. In queste occasioni, che non sono soltanto ludiche, si tracciano delle problematiche e insieme cerchiamo di capire quali azioni proporre, soprattutto in vista delle prossime elezioni, per tradurre le esigenze degli agricoltori in proposte per la nuova classe dirigente di questa regione“.

Dopo una piacevole pausa pranzo allietata dalla musica di Gerardo Costa e arricchita dai giochi gonfiabili per i più piccoli, nel pomeriggio si sono svolte le prove di abilità con i trattori seguite dalla premiazione finale dei partecipanti: primo post per il Team La Fattoria Geppy Azzeo, secondo posto per Pasquale Errico di San Rufo e terzo posto per Antonio Vertucci di Teggiano.

Soddisfatto Antonio Marmo di Falcopneus che, insieme al fratello Giuseppe, alla concessionaria Lopardo e a tutto lo staff, ha messo in piedi per la terza volta un evento apprezzato e di successo. “Siamo giunti alla terza edizione di questa iniziativa – ha dichiarato – e siamo felicissimi perchè abbiamo riscontrato importanti risultati per le prove e i trattori in campo. L’obiettivo prefissato è quello di far conoscere i prodotti locali grazie a Coldiretti che ci ha supportato e far testare agli agricoltori sia i trattori che gli pneumatici per equipaggiare i mezzi. Grazie anche all’azienda agricola La caggianese per la pasta e le conserve e all’azienda agricola Rosaria per i prodotti dell’alveare”.

